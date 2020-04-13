В Приморье умер старейший ветеран ВОВ

Ветеран Великой Отечественной войны Ефим Гольдберг скончался в возрасте 106 лет. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приморского края.
Губернатор Олег Кожемяко выразил соболезнования родным и близким умершего. "Он был необыкновенной личностью – ярким представителем военного поколения, образцом порядочности, мужества и силы духа", – приводит официальное сообщение телеканал "360".
Ефим Гольдберг служил в 36-й танковой бригаде 1-го Белорусского фронта. Он прошел Курск, Западную Украину, Польшу и дошел до Берлина. Был награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы" и "За взятие Берлина".
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