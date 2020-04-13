Какое наказание грозит москвичам за отсутствие цифрового пропуска

Адвокат Павел Астахов рассказал, какое наказание грозит жителям Москвы за перемещение по городу на транспорте без цифрового пропуска. По его словам, нарушители будут обязаны выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. Кроме того, автомобиль отправят на спецстоянку, сообщает "Коммерсантъ".
Напомним, что 10 апреля мэр столицы Сергей Собянин сообщил о введении пропускной системы в городе для борьбы с распространением коронавируса. Гражданам необходимо получить 16-значный код для передвижения на личном, общественном или служебном транспорте. С 15 апреля наличие цифрового пропуска будет обязательным.
Популярные темы форума
Кого вы хотели бы убрать из шоубизнеса?
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Жена стала выпивать.
Ненавижу свою мать
Не собираюсь провоцировать. Просто интересно.
Самый красивый певец
Во что превратилась моя жизнь
Анатолий
Не помыла руки
Выздоравливают только те у кого есть деньги?