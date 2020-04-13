В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра

В столице объявлен желтый уровень опасности. С 10:00 до 19:00 мск 13 апреля в городе ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщили в Гидрометцентре.
Днем столбики термометров покажут +14...+16, в ночь на 14 апреля температура воздуха опустится до +7...+9. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба, передает "Москва 24".
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