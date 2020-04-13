Москвичам открыли доступ к оформлению цифровых пропусков

На сайте мэра и правительства Москвы открыт доступ к оформлению цифровых пропусков для поездок на личном автомобиле, а также передвижения на служебном и общественном транспорте. Система начнет действовать с 15 апреля.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что жителям столицы будут выдавать три вида специальных пропусков: для поездок в медучреждения, на работу, а также для личных целей. Последний можно использовать не более двух раз в неделю, уточняет РИА ФАН.
Популярные темы форума
Кого вы хотели бы убрать из шоубизнеса?
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Жена стала выпивать.
Ненавижу свою мать
Не собираюсь провоцировать. Просто интересно.
Самый красивый певец
Во что превратилась моя жизнь
Анатолий
Не помыла руки
Выздоравливают только те у кого есть деньги?