Производители туалетной бумаги отказались снизить цены

Компания Essity, занимающаяся производством туалетной бумаги Zewa, не собирается рассматривать вопрос повышения цен до мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей организации.
В пресс-службе Essity рассказали, что причиной увеличения стоимости продукции стала экономическая ситуация на рынке, в частности ослабление рубля. "Мы следим за развитием событий", – уточнили представители.
Ранее стало известно, что спрос на бумажную продукцию Zewa вырос на 30%-40%. По мнению компании Essity, это связано с информационной повесткой в стране и мире.
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