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Общество

Более 200 рыбаков унесло на отколовшейся льдине на Урале

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Более 200 рыбаков унесло далеко от берега на отколовшейся льдине на водохранилище Белоярской АЭС в Свердловской области. На помощь дрейфующим рыболовам отправились спасатели, сообщает Ura.ru.

Площадь льдины составляет половину квадратного километра. Находящихся на ней людей эвакуируют на берег с помощью лодок. Пока их жизни ничего не угрожает. 


Автор: 24 марта 2020, 12:50

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