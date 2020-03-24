Более 200 рыбаков унесло на отколовшейся льдине на Урале

Более 200 рыбаков унесло далеко от берега на отколовшейся льдине на водохранилище Белоярской АЭС в Свердловской области. На помощь дрейфующим рыболовам отправились спасатели, сообщает Ura.ru.
Площадь льдины составляет половину квадратного километра. Находящихся на ней людей эвакуируют на берег с помощью лодок. Пока их жизни ничего не угрожает.
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