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Общество

Вместе с весной на востоке России начались лесные пожары

прочитано 158 раз

В России начались лесные пожары. Первые деревья вспыхнули в Хабаровском крае, где официально объявили начало пожароопасного сезона, сообщает RT.

Пожары были зафиксированы в Эворонском и Хорском лесничествах. В связи с этим в ряде районов открылись оперативные штабы по организации борьбы с огнем. Как пишет РИА Новости, специалисты будут наблюдать за ситуацией в лесах с земли, с воздуха, а также со спутников. 

Автор: 24 марта 2020, 12:24

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