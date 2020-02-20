В Подмосковье из-за аномального тепла возникло редкое небесное явление

Жители Московской области 20 февраля могли наблюдать в небе радугу, что является редкостью для зимнего периода. Синоптики считают, что она образовалась из-за аномально теплой погоды, сообщает "Подмосковье сегодня".
Метеорологи отметили, что накануне температура воздуха установила новый рекорд, превысив норму более чем на 10 градусов. Эксперты пояснили, что из-за разницы температур в разных слоях атмосферы сформировались "летние" грозовые облака, из-за которых начались ливни. После них и появилась радуга.
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