Титул самой богатой в мире россиянки сменил владелицу

Основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой в мире россиянкой. Она сместила с вершины бессменного лидера рейтинга – президента Inteco Management и вдову бывшего мэра Москвы Елену Батурину, сообщает RT.
За минувший год состояние Бакальчук увеличилось на 400 миллионов долларов и достило 1,4 миллиарда долларов. Эксперты связывают это с повышением оборота ее компании на 88%. Состояние Батуриной за аналогичный период времени не изменилось и составляет 1,2 миллиарда долларов.
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