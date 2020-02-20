В США умер программист – автор "копировать" и "вставить"

Программист Ларри Теслер скончался в США в возрасте 74 лет. Он был автором таких функций компьютера, как "вырезать", "копировать" и "вставить", без которых трудно представить работу с современными устройствами, передает Национальная служба новостей.
О смерти Теслера сообщили представители научно-исследовательского центра Xerox PARC, где он работал с 1973 года. Коллеги обратили внимание на то, что Ларри принадлежат и другие важные технические изобретения. В свое время Теслер сотрудничал с компаниями Apple, Amazon и Yahoo.
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