Школу в Иркутской области закрыли из-за радиации

Школу в деревне Столбово в Иркутской области закрыли из-за высокой концентрации радиоактивного газа радона. Детей на два месяца отправили в другие учебные заведения, передает телеканал "360".
О проникновении газа стало известно в ходе проверки эпидемиологами и специалистами Роспотребнадзора. Сообщается, что радон в большом количестве содержится в местной почве и нередко попадает в помещения. Здание школы будет отремонтировано: придется заделать все отверстия в полу и загерметизировать подвал.
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