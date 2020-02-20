В Сирии нашли подземный город террористов

На севере сирийского города Алеппо обнаружили подземное поселение террористов. Боевики построили его под скалами, передает телеканал "360".
Посетившие катакомбы российские военные выяснили, что там проведены электричество, водоснабжение, система канализации и даже интернет. Кроме того, радикалы пользовались спутниковой связью. Полковник сирийской армии предположил, что город строился в течение пяти лет. Подземные ходы не обследованы до конца, поэтому определить истинные размеры поселения сложно, сообщает РИА Новости.
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