В Канаде произошла авария с участием 200 автомобилей

В Монреале произошла авария невероятного масштаба: в нее попали сразу 200 автомобилей. По предварительным данным, в ДТП пострадали 69 человек, сообщает "Москва 24".
СМИ сообщают, что наиболее вероятной причиной случившегося стала плохая видимость на дороге. В результате происшествия погибли два человека – они были заперты в машинах на протяжении нескольких часов. Многие все еще остаются в своих автомобилях. Их вызволением занимаются экстренные службы. Движение по шоссе 15 приостановлено в обоих направлениях.
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