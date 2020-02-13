5 способов не переплачивать по кредитам

Снижение Банком России ключевой ставки на прошлой неделе – еще один повод для россиян подумать о том, чтобы не платить лишнего по кредитам. Ставка ЦБ России, которая с 10 февраля понизилась на 0,25% – до 6% годовых, – это главный ориентир при определении стоимости кредитов для коммерческих банков и микрофинансовых организаций. Воспользоваться этим могут и обычные граждане.



Несколько советов как жить в долг, существенно экономя на процентах, "Дни.ру" дал генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Рефинансируйте дорогие кредиты

В последнее время мы живем в реальности, когда кредиты для граждан год от года становятся дешевле. Вслед за снижением ключевой ставки Центральным банком уменьшают проценты и банки. Платежеспособные граждане сегодня могут оформить кредит под гораздо меньший процент, чем три-пять лет назад, при этом разница может достигать 10% годовых и более. Поэтому нет никакого смысла держать "до победного конца" кредит, взятый несколько лет назад. Сегодня многие банки сами предлагают деньги для рефинансирования кредитов, взятых ранее в других организациях. Если вы перезаймете деньги под ставку даже на 1 процентный пункт ниже, то в конечном итоге заплатите существенно меньше за обслуживание долга. Семейный бюджет скажет вам большое спасибо.

Если погашаете кредит досрочно, делайте это как можно раньше

Если же вы решили полностью расстаться с долгами по кредитам, постарайтесь сделать это в начале срока. Дело в том, что именно в этот период на обслуживание долга уходит большая часть ежемесячного платежа. Большинство кредитов в России выдается по аннуитетной системе, когда долг гасится равными платежами в течение всего срока. Отсюда и закономерность: хотите уменьшить переплату по кредиту, гасите его досрочно в начале срока, а не в конце, когда ежемесячный платеж и без того идет на погашение основного тела долга.

Грейс-период по кредитной карте – это бесплатно

Удобным способом приобрести что-то взаймы, не имея собственных денег под рукой, являются кредитные карты. По сравнению с другими видами кредитования ставки по ним могут быть довольно высокими, зато практически все банки предоставляют грейс-период, когда проценты, как правило, не начисляются вообще. Грейс-период может достигать 100 дней. Главное, не пропустить нужный момент и вовремя погасить задолженность. Не погасите долг полностью – проценты вернутся. Особенно это удобно для людей со стабильным доходом, которые точно знают, когда на счет поступит следующая денежная выплата. Еще один нюанс – в большинстве случаев использовать кредитные деньги без процентов можно, только оплатив какую-то покупку. За некоторыми исключениями на снятие наличных с кредитной карты льготные условия не распространяются.

Покупайте товары в рассрочку

Когда магазины предлагают оформить товар в беспроцентную рассрочку на несколько месяцев или даже лет, если речь идет о крупной покупке, многие клиенты видят в этом какой-то подвох. В чем интерес такой сделки для магазина или банка, по факту оформляющего эту рассрочку как кредит покупателю? На самом деле, все просто – ритейлеры делятся своей прибылью с финансовыми организациями, дисконтируя товар на сумму начисленных процентов. Таким образом они увеличивают платежеспособный спрос, а следовательно, и объемы продаж. Для покупателя же это еще одна возможность приобрести нужный товар в рассрочку, не тратясь на проценты.

Не опасайтесь займов "до зарплаты"

Для решения срочных финансовых затруднений можно воспользоваться микрокредитом. Проценты по небольшим займам “до зарплаты”, на выдаче которых специализируются микрофинансовые организации (МФО), выше, чем ставки по традиционным потребительским кредитам: их максимальный размер с июля 2019 года составляет 1% в день. Но при сравнении кредитных предложений следует обращать внимание не столько на процентную ставку, сколько на реальную сумму, которую вы потратите за обслуживание долга. Например, если вам не хватает до зарплаты 10 тыс. рублей, а деньги нужны всего на 5 дней, то заплатите вы за такой заем не более 500 рублей, что не так уж и много. Особенно, если учесть, что с развитием онлайн-технологий получить деньги можно в прямом смысле моментально, в любое время дня и ночи. И для этого вовсе не надо идти в офис микрофинансовой компании, достаточно иметь смартфон или компьютер с выходом в интернет.