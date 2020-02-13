5 способов не переплачивать по кредитам

Коронавирус добрался до России Рак у Заворотнюк: все подробности Дом-2 Форум Гороскоп

Топ новостей

85-летняя Наталья Фатеева встретила день рождения в невменяемом состоянии
Коронавирус в Москве: заявление известного эксперта привело в ужас
Больная раком Сенчукова поразила внешним видом
Крайне недоволен: Макрон прошелся по Зеленскому
Невестка Пугачевой забрала ребенка из роддома
партнеры
Четверг
13 февраля
Лента новостей
16:05
"Аферистка международного масштаба": Собчак дождалась идеального предложения
15:58
От бабки Иосифа Пригожина подло избавились
15:53
"Удар был сильный": с сыном Сафронова на отдыхе произошло горе
15:30
Звезда сериала "Игра престолов" впервые станет мамой
15:28
Расторгуев отказался жить на нищенскую пенсию
14:59
"У нас крепкая мужская любовь": вскрылись истинные отношения Лепса с молодым певцом-красавчиком
14:58
Онкобольной Юдашкин появился на людях сильно исхудавшим
14:58
Корчевникова поразили грязные тайны звезды советского кино
14:39
Названы сроки тестирования вакцины от коронавируса
14:23
Съел рак: в семье звезды сериала "Великолепный век" случилось страшное
14:16
Российские ученые объяснили высокую смертность мужчин от коронавируса
14:05
Такой короткий брак: названа причина внезапного развода Собчак и Богомолова
14:00
Сообщили о появлении Заворотнюк на шоу у Малахова
13:51
Немного мешают живот и бока: Аронова задирает ноги до головы
13:49
Прощай, катание? Загитова объявила об уходе после паузы в карьере
13:20
Отодвинула от соревнований: Тарасова откровенно о конфликте с Чайковской
13:10
"Просто так случилось": Данила Козловский испугался обвинений в плагиате
13:10
Тимур Батрутдинов 19 лет молчал о внебрачной дочери
13:07
Помочь невозможно: Мишустин разбил мечты россиян о жилье
13:01
Россиянку с подозрением на коронавирус ждет суд за побег из больницы
12:49
Мужчина в юбке поборется за сердце дантиста в "Холостяке"
12:36
Первый автобус поднялся на крышу ультрасовременного ТПУ "Щелковский" Года Нисанова и Зараха Илиева
12:34
Ворота на юг: Руслан Байсаров завершает строительство моста через Дон
12:21
Как платить за ЖКХ меньше: россиянам напомнили о льготе
12:19
На заводе "Русский хром" прогремел взрыв: есть пострадавшие
12:17
Молодой муж скормил Лолите Милявской опасные препараты
12:17
Гороскоп совместимости: Водолей с другими знаками Зодиака
12:11
"Не много ли на себя берете": актриса Снигирь и продюсер Лободы устроили грызню
12:06
Треска с запеченными оливками и соте из кальмаров
11:51
Милла Йовович унесла тяжело больную дочь из больницы
11:51
Налетай, подешевело: письма отца к Началовой сбывают с огромными скидками
11:29
43-летняя самая сексуальная мать планеты раскрыла секреты красоты
11:29
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
11:26
Силиконовая маска: помощник раскрыл секрет неувядающей Ротару
11:14
Повзрослевшая дочь Асмус стала копией Харламова
11:14
"Циничная ловушка": украинцы запаниковали от плана Путина по Донбассу
11:12
Названа причина алкоголизма Ирины Лобачевой
11:05
"Впился в волосы и бил по-настоящему": Бурунов отомстил известной актрисе за разбитый нос
10:45
"Духом слаб и безмерно гордишься": Кокорина публично втоптали в грязь
10:30
"Умный" китайский коронавирус нашел новый способ распространения
10:26
Высоцкая и Кончаловский показали повзрослевшего сына-красавца
10:21
"Просто исчез": у Дарьи Мороз пропал голос
09:43
"Иглы помогают": стареющая Андреева пошла на крайние меры ради внешности
09:37
Что сделала со своим лицом "губастик" Ирина Безрукова
09:06
"Я начинаю звереть": Меладзе отреагировал на слухи о разводе с Брежневой
08:57
Изменившаяся Пугачева успела дать интервью перед изгнанием
08:32
Россиян предложили штрафовать за шум в квартире
08:24
Критическая ситуация: актриса с четвертой стадией рака боится за мужа
08:12
Рубль резко подорожал по отношению к доллару и евро
06:42
Трифон-мышегон: необычные запреты на 14 февраля
04:17
Пресняков выставил на всеобщее обозрение мать в странном виде
02:27
Актер фильма "Один дома" поведал об отношениях с певцом-извращенцем
00:12
51-летняя Энистон показала роскошное тело во всей красе
21:58
В центре Петербурга водитель внедорожника сбил женщину
21:54
"Глубинный комплекс": перемены в России вскрыли страшную травму Украины
21:42
В московской школе жестоко избили ребенка
21:30
Охранник облизал лицо упавшей на колени Рудковской
20:48
"Антирейтинг зашкаливает": Собчак разнесли за позорный провал на Первом канале
20:34
Кардинально изменившуюся мать Бони перестали узнавать
20:31
В Петербурге в результате пожара погиб человек
20:25
Над Трампом нависла угроза из-за коронавируса
20:20
Как животное: дочь Кудрявцевой ест с пола из миски
20:18
В Москве мошенники заработали 10 миллионов благодаря коронавирусу
19:58
Изменившийся Зеленский напугал близких
19:54
Катавшийся на надувной "ватрушке" житель Волгограда погиб от жутких травм
19:41
Тяжелобольная Слуцкая взвыла из-за отсутствия помощи
19:38
Ученые опровергли главный миф о питьевой воде
19:15
Водитель умер на месте: в Москве фура на полном ходу врезалась в легковушку
18:56
Опозоренный на всю страну сын Сафронова справился с серьезным недугом
18:52
Бесстыдница Валерия соблазнила мужчину на съемочной площадке
18:41
"Русским – подороже": сделано жесткое заявление о Белоруссии
18:12
Попал на деньги: популярный певец проиграл Тимати 146 миллионов
18:11
Найдено спасающее от рака растение
17:36
Виноват Лукашенко: названа причина судьбоносного решения Путина
17:36
Избранница Виторгана похвасталась помолвочным кольцом
17:32
Дочь Абромовича оголилась на шикарной яхте
17:19
Их больше нет: раскрыта судьба пациентов с коронавирусом в России
17:07
Театральный проект БогinЯ: пульсирующие тела в танце эмоций
16:54
"Дни.ру" дарят подарки: романтический ужин на 14 февраля
16:52
"Не похожи": странное семейство Игоря Николаева вызвало оторопь
16:52
Вспомнившая об изменах экс-жена отнесла вещи звезды "СашаТаня" на помойку
16:33
"Не страдаю по этому поводу": известный актер откровенно рассказал о бесплодии
16:31
Не хватает денег: Билан месяцами не меняет поношенную одежду
16:16
Помощник Петросяна озвучил диагноз исхудавшей Степаненко
16:13
В Томске неизвестные истребляют беззащитных щенков
16:12
После слов Мишустина принято важное решение по пенсионному возрасту
16:03
В Москве уходит с молотка квартира Елизаветы II за 250 миллионов
16:02
"Чтобы не дергать лишний раз": Добронравову на съемках "Сватов" наняли дублера
15:28
Свекровь с перекошенным лицом выслушала слова Стриженовой об уходе
15:24
Андрей Григорьев-Апполонов пошел на крайние меры из-за скандала с внебрачным сыном
15:24
Четыре главных правила в воспитании детей
15:21
Не по-джентльменски: в Москве поставили на место осмелевшего Эрдогана
14:49
"Ищу парня": жующая розу Самбурская страдает от одиночества
14:48
Олимпийская чемпионка Столбова объявила о завершении карьеры
14:26
"Сломал мне нос и выбил зубы": звезда "Дома-2" стала жертвой насилия отчима-наркомана
14:25
В Подмосковье мужчина с пистолетом устроил драку возле храма
14:23
"Голодаю четыре дня": Дакота пошла на крайние меры
14:17
Канделаки поставила на место разбушевавшегося Садальского
14:15
"Надоели!": Боярский взорвался после вопроса о неправильной парковке
14:12
С трудом пережившая развод Михалкова отказалась от поиска партнера
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Кто бы мог подумать: найдена неожиданная причина возникновения рака
Певица Диана Арбенина не может прийти в себя из-за осложнений
Постаревший Шнуров похвастался редким фото с молодой женой
"Нет гарантий, что ребенок не умрет": звезда "Реальных пацанов" не смогла сдержать эмоций
Под Новгородом в аварии с иномаркой погибли два человека
Мучают сильные боли: Семенович слегла в больницу из-за инфекции
Общество

5 способов не переплачивать по кредитам

Фото: Allexander Makarov/Russian Look/www.globallookpress.com
Снижение Банком России ключевой ставки на прошлой неделе – еще один повод для россиян подумать о том, чтобы не платить лишнего по кредитам. Ставка ЦБ России, которая с 10 февраля понизилась на 0,25% – до 6% годовых, – это главный ориентир при определении стоимости кредитов для коммерческих банков и микрофинансовых организаций. Воспользоваться этим могут и обычные граждане.  
прочитано 125 раз

Несколько советов как жить в долг, существенно экономя на процентах, "Дни.ру" дал генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Рефинансируйте дорогие кредиты

В последнее время мы живем в реальности, когда кредиты для граждан год от года становятся дешевле. Вслед за снижением ключевой ставки Центральным банком уменьшают проценты и банки. Платежеспособные граждане сегодня могут оформить кредит под гораздо меньший процент, чем три-пять лет назад, при этом разница может достигать 10% годовых и более. Поэтому нет никакого смысла держать "до победного конца" кредит, взятый несколько лет назад. Сегодня многие банки сами предлагают деньги для рефинансирования кредитов, взятых ранее в других организациях. Если вы перезаймете деньги под ставку даже на 1 процентный пункт ниже, то в конечном итоге заплатите существенно меньше за обслуживание долга. Семейный бюджет скажет вам большое спасибо.

Если погашаете кредит досрочно, делайте это как можно раньше

Если же вы решили полностью расстаться с долгами по кредитам, постарайтесь сделать это в начале срока. Дело в том, что именно в этот период на обслуживание долга уходит большая часть ежемесячного платежа. Большинство кредитов в России выдается по аннуитетной системе, когда долг гасится равными платежами в течение всего срока. Отсюда и закономерность: хотите уменьшить переплату по кредиту, гасите его досрочно в начале срока, а не в конце, когда ежемесячный платеж и без того идет на погашение основного тела долга. 

Грейс-период по кредитной карте – это бесплатно

Удобным способом приобрести что-то взаймы, не имея собственных денег под рукой, являются кредитные карты. По сравнению с другими видами кредитования ставки по ним могут быть довольно высокими, зато практически все банки предоставляют грейс-период, когда проценты, как правило, не начисляются вообще. Грейс-период может достигать 100 дней. Главное, не пропустить нужный момент и вовремя погасить задолженность. Не погасите долг полностью – проценты вернутся. Особенно это удобно для людей со стабильным доходом, которые точно знают, когда на счет поступит следующая денежная выплата. Еще один нюанс – в большинстве случаев использовать кредитные деньги без процентов можно, только оплатив какую-то покупку. За некоторыми исключениями на снятие наличных с кредитной карты льготные условия не распространяются.

Покупайте товары в рассрочку

Когда магазины предлагают оформить товар в беспроцентную рассрочку на несколько месяцев или даже лет, если речь идет о крупной покупке, многие клиенты видят в этом какой-то подвох. В чем интерес такой сделки для магазина или банка, по факту оформляющего эту рассрочку как кредит покупателю? На самом деле, все просто – ритейлеры делятся своей прибылью с финансовыми организациями, дисконтируя товар на сумму начисленных процентов. Таким образом они увеличивают платежеспособный спрос, а следовательно, и объемы продаж. Для покупателя же это еще одна возможность приобрести нужный товар в рассрочку, не тратясь на проценты.

Не опасайтесь займов "до зарплаты"

Для решения срочных финансовых затруднений можно воспользоваться микрокредитом. Проценты по небольшим займам “до зарплаты”, на выдаче которых специализируются микрофинансовые организации (МФО), выше, чем ставки по традиционным потребительским кредитам: их максимальный размер с июля 2019 года составляет 1% в день. Но при сравнении кредитных предложений следует обращать внимание не столько на процентную ставку, сколько на реальную сумму, которую вы потратите за обслуживание долга. Например, если вам не хватает до зарплаты 10 тыс. рублей, а деньги нужны всего на 5 дней, то заплатите вы за такой заем не более 500 рублей, что не так уж и много. Особенно, если учесть, что с развитием онлайн-технологий получить деньги можно в прямом смысле моментально, в любое время дня и ночи. И для этого вовсе не надо идти в офис микрофинансовой компании, достаточно иметь смартфон или компьютер с выходом в интернет. 

13 февраля 2020, 15:44

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Глубинный комплекс": перемены в России вскрыли страшную травму Украины
Изменившийся Зеленский напугал близких
Виноват Лукашенко: названа причина судьбоносного решения Путина
Не по-джентльменски: в Москве поставили на место осмелевшего Эрдогана

Шоу-бизнес

"Не имеете права жить в этой стране!": Цымбалюк-Романовская послала друзей Джигарханяна подальше
Расторгуев отказался жить на нищенскую пенсию
Ургант после жуткого скандала сравнил Тарасова с крысой
"Невыносимо": Мария Кожевникова объявила о болезни сына

Проишествия

Покупает собак и разделывает на мясо: жуткие подробности зверств живодера из Приморья
В Москве зафиксирован резкий скачок радиации
Спавшую с родным отцом девушку изнасиловал ее дед
В Новосибирске мужчина зарезал беременную экс-любовницу

Lifestyle

Soprano Турецкого отметили 10-летний юбилей
"Нам врали": Басилашвили разразился гневной речью
Костолевский впервые рассказал о взрослом внебрачном сыне
"Иисус Христос" снова на столичной сцене: только четыре спектакля
Шоу-бизнес

Налетай, подешевело: письма отца к Началовой сбывают с огромными скидками
Шоу-бизнес

"У нас крепкая мужская любовь": вскрылись истинные отношения Лепса с молодым певцом-красавчиком

Певец раскрыл глаза окружающим
Шоу-бизнес

Галкин приехал к изгнанной Пугачевой

Телеведущий обнародовал видео
Шоу-бизнес

Собчак оправдалась за провал своего нового шоу на Первом канале

Телеведущая надеется найти своего зрителя

Гороскоп

Гороскоп совместимости: Водолей с другими знаками Зодиака
Гороскоп совместимости: Козерог с другими знаками Зодиака
Совет на выходные
Гороскоп совместимости: Стрелец с другими знаками зодиака

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Оголившаяся Шарапова появилась на людях в компании статного мужчины
Воспитанница отреагировала на слухи о чудовищных нагрузках на тренировках Тутберидзе
Знаменитый спортсмен откровенно высказался об отсидевшем за побои Кокорине
Гимнастка Солдатова рассказала о смертельном диагнозе после попытки суицида

Регионы

Атака США? Над Крымским мостом заметили жуткие огненные шары
Юрий Чайка пообещал заметные перемены на Северном Кавказе
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
Сибирь утонула в сугробах (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+