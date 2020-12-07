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Общество
Убийство спланировал заранее: неожиданный поворот в деле историка Соколова

Убийство спланировал заранее: неожиданный поворот в деле историка Соколова

Олег Соколов. Фото: Mikhail Kalnitsky/ wikipedia.org/www.globallookpress.com
В понедельник, 7 декабря, состоялось очередное заседание по делу историка Олега Соколова. В этот раз были представлены доказательства того, что обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко все спланировал заранее.
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События, которые повергли в шок всю страну, произошли в ночь с 7 на 8 ноября 2019 года. После ссоры с Олегом Соколовым Анастасия Ещенко выбежала на улицу и в течение нескольких минут разговорила по телефону с братом.

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Девушка уверяла родственника, что помирилась с историком и скоро вернется в квартиру на набережной. Пока аспирантка беседовала с братом, Соколов исследовал в онлайн-картах реки Пряжка и Мойка. По словам адвоката потерпевших Александры Бакшеевой, обвиняемый шесть раз проверял локации и думал, куда лучше сбросить части тела Ещенко.

Это заявление идет вразрез со словами стороны защиты. Мол, в тот вечер Соколов находился в состоянии аффекта.

"Ни о каком аффекте тут речи быть не может, он планировал убийство", – процитировал Бакшееву "Царьград".

Стоит отметить, что на этом заседании адвокат историка обещал представить свидетелей, но они оказались фейковыми. Олег Соколов неоднократно рассказывал суду об изменах Ещенко и причинах последней ссоры с аспиранткой. Он хочет убедить общественность, что является наивным и доверчивым человеком.

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Автор: 7 декабря 2020, 21:55 Источник: Царьград ✓ Надежный источник

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