"Елки желаний" помогают исполнять детские мечты

В этом году количество заявок увеличилось более чем в два раза – до 26 тысяч. В рамках акции исполняются мечты ребят от трех до 17 лет с ограниченными возможностями, сирот, из малообеспеченных семей и тех детей, чьи заболевания угрожают жизни.
Помочь исполнить мечту ребенка может любой россиянин. Достаточно снять шар с пожеланием на сайте елкажеланий.рф.
Начало доброй традиции положил Владимир Путин. В 2018 году президент исполнил мечты пятерых ребят с тяжелыми заболеваниями. С тех пор глава государства ежегодно запускает акцию.
В этом году в рамках онлайн-марафона "Мы вместе" президент удаленно снял с "Елки желаний" открытки Димы из Челябинска, который хотел побывать на Красной площади, и Саши из Тулы – его мечта обнять живую панду исполнилась 19 декабря.
"Елки желаний" устанавливают в учреждениях власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют министры, руководители госкорпораций, спортсмены, телеведущие, артисты и все неравнодушные граждане.
В открытках не могут быть указаны заявки на лечение, проведение ремонта, приобретение животных, недвижимости, транспорта. Главное – исполнение мечты должно подарить позитивные эмоции, надежду и двух волшебства.
Популярные темы форума
Конец
Россия
Дочь моя, благославляю тебя на брак
Кто такая Пусяша и чего она хочет?
Иностранные выражения и поговорки
Дом 2
За что можно любить Россию?
Телеконференция
Встаёт на женских персонажей из мультиков
Внучка вышла замуж за деда