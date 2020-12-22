Кириенко, Собянин и Воробьев приняли участие в "Елке желаний"

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и другие главы регионов приняли участие в акции "Елка желаний". К шарам с записками от детей они подошли перед началом совещания по подготовке заседания Госсовета.



прочитано 149 раз