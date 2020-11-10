Как спасся штурман сбитого российского вертолета

Стали известны имена погибших при крушении российского вертолета Ми-24 пилотов. Жертвами катастрофы стали майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин. Президент России Владимир Путин почтил их память минутой молчания.

В СМИ появились данные о третьем члене экипажа, которому в тот злополучный вечер удалось выжить. Им оказался 25-летний штурман Владислав Г. Как только Ми-24 был сбит из ПЗРК военный успел открыть дверь горящего вертолета и выпрыгнул из него на лету, передает "Царьград". Более того, сообщается, что молодой человек отделался лишь легкими ранениям.

Напомним, о крушении российского Ми-24 на территории Армении стало известно вечером 9 ноября. Спустя непродолжительное время в атаке на вертолет призналось Министерство обороны Азербайджана. В ведомстве подчеркнули, что это произошло из-за ошибки, принесли свои извинения и согласились компенсировать ущерб.