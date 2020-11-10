РКН потребовал у Twitter разблокировать Комитет защиты национальных интересов

Реакция со стороны официальных органов России на блокировку аккаунта Комитета защиты национальных интересов в Twitter не заставила себя ждать. Требования к американской платформе сформулировал Роскомнадзор.
В ведомстве напомнили о недопустимости ограничения права российских граждан на доступ к объективной и достоверной информации. "Это попытка сокрытия истинных мотивов действий НКО и СМИ, выступающих в роли иностранных агентов", – оценили в РКН мотивы блокировки аккаунта Комитета защиты национальных интересов.
Сообщество, напомнили в ведомстве, размещает независимые расследования фактов иностранного финансирования политической деятельности в нашей стране. Так, Комитет защиты национальных интересов выяснил, что на создание в России и других странах сети правозащитных хабов Еврокомиссия собирается выделить порядка 900 миллионов рублей.
Прозападные СМИ и некоммерческие организации в России уже успели получить финансовой помощи на сумму свыше семи миллиардов. USAID выделило грант в 1,3 миллиарда рублей. Американский Национальный фонд демократии – 1,6 миллиарда. Совет министров северных стран – 120 миллионов рублей.
Именно такие сделки становились объектами расследования Комитета защиты национальных интересов. Однако пользователи Twitter оказались лишены права узнавать эту информацию через эту платформу.
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