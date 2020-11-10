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Общество

На сайте Роскосмоса появился раздел с песнями Рогозина

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На сайте горскорпорации Роскосмос появился особый раздел с музыкой о космосе. Среди композиций есть произведения, текст которых написали лично глава компании Дмитрий Рогозин и его супруга.

Песни исполняют лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев, а также Денис Майданов, Адрей Ктитарев и Эдвард Хачарян. На некоторые из песен есть клипы. Всю музыку можно послушать на сайте и скачать. Под авторством Рогозина были написаны, в частности, композиции "Рвем мы небо в клочья", "Не стреляй" и "Над Землёй летит корабль", передает телеканал "360".



Автор: 10 ноября 2020, 10:20 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

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