В России будут строить дома для уникальных животных

Специалисты Фонда балтийской нерпы намерены построить для редкого видя тюленей специальные снежные дома. Из-за аномально теплой погоды зимой 2019-2020 годов в естественной среде обитания животного пропал снег и лед. Зверю понадобилась помощь человека, сообщает "Петербургский дневник".
Лед и снег играют огромную роль в размножении этих млекопитающих: тюлени строят для своих детей жилища из снега на ледяных берегах. Работники Фонда намерены создать для нерп домики на основе тростника или торфа, как это делают в Финляндии. Однако эксперты подумывают и о других вариантах жилищ.
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