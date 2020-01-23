"Чтобы не подкалывали": Кличко выучил оконфузившее его слово

Мэр Киева Виталий Кличко выучил слово "диджитализация", чтобы больше не быть жертвой насмешек. Об этом он рассказал во время экскурсии по своему кабинету.
"Мы должны двигаться в ногу со временем, чтобы наш город был диджитализован. Диджитализейшен – по-английски. Выучил это слово, чтобы не подкалывали", – цитирует градоначальника "Царьград".
Напомним, мэр Киева оконфузился на форуме в Давосе в 2019 году. Кличко смог произнести слово "диджитализация" только с четвертой попытки.
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