Диетологи сделали сенсационное заявление о заражении ожирением

Существует так называемое социальное заражение. Об этом рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
"Человеку, как любому примату, свойственно так называемое подражательное поведение. Зачастую человек подражает и хорошему, и плохому поведению", – цитирует эксперта телеканал "360".
Диетолог отметил, что люди с меньшей самоорганизацией более склонны копировать привычки окружения, в том числе пищевые. Чаще всего подобную картину можно наблюдать в офисной среде. Она связана с застольями по различным поводам. Человек не желает отрываться от коллектива, поэтому вместе со всеми ест и полнеет.
Кроме того, "заразным" может оказаться ожирение для семейных пар. Нередко мужчины набирают вес, когда их жены беременеют.
"Казалось бы, для нее естественно набирать вес, но почему-то набирает вес и мужчина", – заметил Гинзбург. Подобное он объяснил ограничением активности. Супруг беременной девушки проводит больше времени дома и может "со вкусом и удовольствием" есть. В свою очередь это способствует набору веса.
Популярные темы форума
Куда делась Аида Ведун?
Ни за что рожать не буду!
Историк Соколов
про климакс
КРАХ!!!
Михаил Мишустин
Уже начать бояться?!
Чайка слетел...
Дочь собралась замуж за хромого, но богатого.
Замуж выходили за военных,лётчиков ,рпбочих,водителей