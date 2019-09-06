Вскрылись подробности нападения на Эллу Памфилову

ЧП случилось в коттеджном поселке "Лес и река" в Истринском районе Подмосковья, неподалеку от деревни Лобаново.
По информации осведомленных источников, перед сном Элла Памфилова прошла в прихожую, чтобы впустить гулявшего на участке кота. Но в холле она наткнулась на незнакомца в маске на лице, передает Telegram-канал 112.
Известны и жуткие детали нападения на Эллу Памфилову. Она бросилась на преступника, метнула в него стулом, но грабитель оказался ловчее и быстрее и несколько раз ударил женщину электрошокером.
Смелости Элле Памфиловой оказалось не занимать: глава ЦИК не отступила, продолжала царапаться и бить преступника. В итоге он сбежал.
Элле Памфиловой повезло в том, что, видимо, нападавший забыл включить шокер, и он не сработал. По предварительным данным, из дома при нападении на Эллу Памфилову ничего не пропало. После инцидента глава ЦИК вызвала полицию и связалась с дочерью. Сама же выпила успокоительное и легла спать.
В настоящее время дело взято на контроль руководством МВД России, преступника ищут. После нападения Элла Памфилова смогла описать некоторые приметы злоумышленника.
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