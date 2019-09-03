Оскорбившая жителей Тулуна чиновница отправлена в отпуск

Глава пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, которую обвиняют в оскорблении пострадавших во время паводка в Тулуне жителей, находится в отпуске. В отношении чиновницы продолжается проверка, передает "Москва 24".
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ее отстранили от работы. Президент России Владимир Путин назвал поведение Алашевич недопустимым. Он выразил надежду, что губернатор региона Сергей Левченко примет в отношении подчиненной соответствующее решение, напоминает RT.
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