Жена Зеленского поразила внешним видом

Ежегодный обед первых леди Fashion 4 Development прошел в Нью-Йорке. Елена Зеленская пришла туда в брючном нежно-голубом костюме, который надела на голое тело.
Пользователи соцсети были приятно шокированы внешним видом супруги украинского лидера. Они сравнили ее с первой леди США Меланьей Трамп. Многие пришли к выводу, что жена Владимира Зеленского выглядит лучше избранницы американского президента.
Фолловеры одарили Зеленскую комплиментами: "Какой милый человек эта наша первая леди!", "Супер! Очень красивая", "Шикарный костюмчик!!! Вы просто красавица! Достойно выглядите!!! Горжусь. Наша украиночка!!!", "Как же приятно смотреть на Вас..."
Нашлись и те, кому наряд первой леди Незалежной не понравился. "Хорошо выглядит на деньги украинцев. Так бы пенсионерки одевались", – отметил один из критиков жены президента Украины.
Fashion 4 Development – глобальная платформа, основанная в поддержку Целей развития тысячелетия и инициативы ООН "Каждая женщина, каждый ребенок". В рамках этого ежегодного мероприятия послы ООН, общественные деятели, дипломаты и первые леди из более чем 100 стран собираются для укрепления сотрудничества между дипломатией и модой.
Напомним, что Владимир Зеленский женился в 2003 году. Супруги воспитывают сына Кирилла и дочь Александру.
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