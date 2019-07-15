Супруга Зеленского обескуражила очередным нарядом
Спутница главы Украины опубликовала новую серию фотографий в своем Instagram-аккаунте. Это снимки со встречи с послом Франции в Украине Изабель Дюмон.
Для светского визита первая леди страны предпочла нежно-пудровый брючный костюм. Чтобы дополнить образ, в верхний карман жакета она вложила белый платок с узором. Волосы Зеленская собрала в низкий пучок и выпустила пару прядей у лица, чтобы сделать образ чуть небрежнее. И завершили ее амплуа губы, выкрашенные в ярко-красный цвет.
"Спасибо, дорогая Изабель Дюмон за приглашение, и поздравляю с праздником вас и всех наших французских друзей", – от всего сердца заявила Елена.
Подписчики не могли налюбоваться женой правителя. Они начали щедро осыпать ее комплиментами. "Глаз невозможно отвести. невероятная красавица вы у нас", "Какой у вас прекрасный образ, вам очень идет!", " Не нужны вам ни губы– уточки, ни подтяжка лица и прочая эта ерунда! Вы пример, всем нам, женщинам естественным!", "Великолепная, женственная, настоящая леди!", – не скрывали своего восхищения поклонники.
"Французы в эстетическом шоке...и есть от чего!", – отметил потерявший голову фанат.
Напомним, Владимир и Елена поженились в 2003 году. Сейчас они, ко всему прочему, еще и счастливые родители. Супруга подарила мужу двух чудесных детей – дочь Сашу и сына Кирилла.
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