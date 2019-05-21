"Что нашла, то и надела": народ обсмеял наряды жены Зеленского

Елену Зеленскую раскритиковали за отсутствие вкуса и стиля. Эксперты считают, что на инаугурации первая леди Украины пыталась быть похожей на Меланью Трамп – не слишком удачно. Однако супруга президента отрицает, что копирует чей-то стиль.

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