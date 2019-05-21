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Общество

"Что нашла, то и надела": народ обсмеял наряды жены Зеленского

Владимир Зеленский с супругой. Фото: www.globallookpress.com
Елену Зеленскую раскритиковали за отсутствие вкуса и стиля. Эксперты считают, что на инаугурации первая леди Украины пыталась быть похожей на Меланью Трамп – не слишком удачно. Однако супруга президента отрицает, что копирует чей-то стиль.
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Наряд Елены Зеленской на церемонии инаугурации президента Незалежной раскритиковали специалисты. Жена украинского лидера была в белом деловом костюме. По мнению экспертов, первая леди копирует стиль супруги главы США Меланьи Трамп, но сравняться с ней едва ли удастся.

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"Меланья одевалась хорошо и до того, как стала женой президента. У нее всегда был свой стиль. А у жены Зеленского никогда не было стиля: она что нашла, то и надела", – заявил стилист международного класса Анвар Очилов.

В то же время есть мнение и других экспертов моды. Они считают, что стиль Елены Зеленской свежее и легче, чем у первых леди европейских стран. Сама супруга Владимира Зеленского категорически заявляет, что не планирует копировать опыт зарубежных коллег, сообщает Ura.ru.

"Что касается имиджа, я не пытаюсь следовать чьему-то стилю и не стараюсь кого-то копировать. Чтобы понимать какие-то протокольные нюансы и вникнуть в эту тему, я, конечно, посмотрела несколько фотографий, но не более того", – цитирует Елену Зеленскую "Экспресс газета".

Комментаторы отмечают, что у Елены Зеленской есть преимущества перед первыми леди зарубежных стран. Например, она не обнажалась для мужских журналов, как Меланья Трамп во время своей модельной карьеры.

Выигрывает союз Зеленских и сравнение с семейством Макрон. Французского лидера с его супругой разделяют 24 года, тогда как Владимир и Елена – ровесники.

Автор: Андрей Евлампиев21 мая 2019, 10:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Елена Зеленская: Как сделать мужа президентом

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Главное вовремя смыться: Супрун покинула Украину сразу после инаугурации Зеленского
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