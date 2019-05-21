"Что нашла, то и надела": народ обсмеял наряды жены Зеленского
Наряд Елены Зеленской на церемонии инаугурации президента Незалежной раскритиковали специалисты. Жена украинского лидера была в белом деловом костюме. По мнению экспертов, первая леди копирует стиль супруги главы США Меланьи Трамп, но сравняться с ней едва ли удастся.
"Меланья одевалась хорошо и до того, как стала женой президента. У нее всегда был свой стиль. А у жены Зеленского никогда не было стиля: она что нашла, то и надела", – заявил стилист международного класса Анвар Очилов.
В то же время есть мнение и других экспертов моды. Они считают, что стиль Елены Зеленской свежее и легче, чем у первых леди европейских стран. Сама супруга Владимира Зеленского категорически заявляет, что не планирует копировать опыт зарубежных коллег, сообщает Ura.ru.
"Что касается имиджа, я не пытаюсь следовать чьему-то стилю и не стараюсь кого-то копировать. Чтобы понимать какие-то протокольные нюансы и вникнуть в эту тему, я, конечно, посмотрела несколько фотографий, но не более того", – цитирует Елену Зеленскую "Экспресс газета".
Комментаторы отмечают, что у Елены Зеленской есть преимущества перед первыми леди зарубежных стран. Например, она не обнажалась для мужских журналов, как Меланья Трамп во время своей модельной карьеры.
Выигрывает союз Зеленских и сравнение с семейством Макрон. Французского лидера с его супругой разделяют 24 года, тогда как Владимир и Елена – ровесники.
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