В Кирове предотвратили кровавую бойню в школе

В Кирове полицейские предотвратили массовое убийство в одной из школ. Устроить кровавую бойню намеревался один из учащихся – он планировал принести с собой холодное оружие и самодельную бомбу, передает телеканал "360".
В МВД рассказали, что атаку школьник хотел устроить из-за того, что одноклассники травили его. Полицейские, предположительно, смогли выйти на подростка из-за его активности в социальных сетях. Сейчас в школе проводится проверка.
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