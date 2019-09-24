Метель парализовала жизнь россиян (видео)

Мощный циклон накрыл весь регион. Сильная метель привела к пугающим последствиям. На Ямале объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра достигает 23 метров в секунду, передает "ТВ Центр".
Внезапно пришедшая зима парализовала жизнь наших соотечественников. Из-за плохой видимости задержаны несколько авиарейсов, не работает переправа через Обь между Лабытнанги и Салехардом.
Ранее жителей Центральной России предупредили о затяжных холодах. В некоторых областях местами пройдет мокрый снег с дождем. В ночные часы столбики термометров опустятся до +3. Как писали "Дни.ру", 23 сентября в Москве и области начали подавать тепло в жилые дома и на объекты социальной инфраструктуры. Процесс может занять до пяти дней.
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