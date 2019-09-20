Путин выпил чаю с плюшками на военных учениях (видео)

Учения, на которых засняли главу государства, проходили на Донгузе. Разделить трапезу с Владимиром Владимировичем решили министр обороны России Сергей Шойгу и киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков. Первые лица отведали каравай и запили сдобу ароматным чаем.
Кроме того, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России рассказал анекдот про армейскую жизнь. Он поведал о командующем, возмутившимся недоеданием солдат в части. Ради решения проблемы он вызвал повара из столовой, а тот сам был тощий. Тогда командующий заявил, что кулинар сам не ест и других не кормит. История развеселила Путина, сообщает Life.
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