Путин жестко раскритиковал чиновников

Зачастую пострадавшие от паводков на Дальнем Востоке россияне не просто получают необходимую помощь с запозданием, но и вынуждены сталкиваться с худшими проявлениями бюрократии, отметил Владимир Путин. Президент России напомнил, что неоднократно подчеркивал необходимость того, чтобы абсолютно каждый человек, пострадавший из-за разгула стихии, получил поддержку.
"Люди до сих пор сталкиваются с черствостью и формализмом – с худшими и, к сожалению, весьма распространенными чертами нашей бюрократии", – заметил Владимир Путин. Российский лидер поручил главам регионов посетить пострадавшие от паводков районы и учитывать при оказании помощи приближение холодов.
"Каждый, кто пострадал от наводнения, должен получить поддержку", – рассказал президент России.
Напомним, ранее Владимир Путин признал паводок в Иркутской области бедствием федерального масштаба, подписав соответствующий указ. В связи с этим к ЧП стал применим особый уровень реагирования.
Президент России сам посещал пострадавший город Тулун и общался с местными жителями, а также проследил за ходом восстановительных работ.
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