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Общество

В России резко выросли цены на авиабилеты

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Стоимость авиабилетов экономкласса выросла на 24,1% в период с января по август 2019 года. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на данные Росстата. 

Такой резкий скачок цен наблюдается впервые с кризисного 2008 года. До этого авиабилеты дорожали в пределах от 2% до 19%. По сравнению с 2018 годом стоимость выросла на 18,3%, передает "Пятый канал".

Представители Министерства транспорта заявили, что рост цен не должен превышать инфляцию. Сотрудники ведомства пообещали принять меры для сдерживания стоимости авиабилетов, сообщает РИА ФАН.

Автор: 10 сентября 2019, 10:16

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