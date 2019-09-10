В России резко выросли цены на авиабилеты

Стоимость авиабилетов экономкласса выросла на 24,1% в период с января по август 2019 года. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Такой резкий скачок цен наблюдается впервые с кризисного 2008 года. До этого авиабилеты дорожали в пределах от 2% до 19%. По сравнению с 2018 годом стоимость выросла на 18,3%, передает "Пятый канал".
Представители Министерства транспорта заявили, что рост цен не должен превышать инфляцию. Сотрудники ведомства пообещали принять меры для сдерживания стоимости авиабилетов, сообщает РИА ФАН.
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