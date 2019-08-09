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Общество

В Подмосковье рабочие покрасили асфальт в черный цвет

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В Одинцове рабочие покрасили асфальт на территории школы в черный цвет. О курьезном случае рассказали очевидцы в социальных сетях. По мнению некоторых пользователей, таким образом местные власти попытались выдать покрытие за новое. 

Всем домыслам положила конец администрация городского округа. Выяснилось, что рабочие покрасили асфальт специальной битумной эмульсией для того, чтобы уложить на него сверху новый слой полотна.

"Такая подгрунтовка для последующего обновления уже стала неотъемлемой частью дорожных работ. На небольших территориях, как в данном случае, возможно ее ручное исполнение", – приводит официальное сообщение сайт "Подмосковье сегодня".

Автор: 9 августа 2019, 21:43

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