В Минкультуры предложили запретить россиянам проносить еду в кинотеатры

Зеленский захватил Раду Гороскоп Игры Форум Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Военный переворот в Киеве: объявлено об отстранении Зеленского от власти
Жена об уходе Якубовича к другой: Я не виню никого
Сделано заявление об убийстве сбежавшего Порошенко
"Мерзкая гнида": Глюк'oZa заявила о лютой ненависти
"Отъела": Водонаева без трусов удивила раздавшимися формами
партнеры
Пятница 9 августа
Лента новостей
19:07
"Фигура – огонь!": Галкин в мокрой майке возбудил россиянок
18:27
Под Ачинском снова прогремели взрывы
17:56
В Ижевске автомобиль сбил маленького ребенка на велосипеде
17:52
"А туфли зачем?": Канделаки "разнесли" за нелепый образ на пляже
17:36
Володин обсудит с Пискаревым расследование вмешательства в российские выборы
17:12
Летевший из Омска лайнер совершил экстренную посадку в Краснодаре
17:03
"Ничего в жизни не останется": трудоголик Корчевников боится одинокой старости
16:56
"Бессовестные люди!": "любовник" Волочковой устроил скандал на похоронах Токарева
16:43
В Екатеринбурге на мужчину упал лифт
16:35
Обручальное?: счастливая Собчак сверкнула кольцом
16:21
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 августа 2019 года
16:05
Работницу универмага Вербер "облизали" на шоу Малахова
15:59
На похоронах Токарева неожиданно всплыла настоящая причина его смерти
15:53
В Петербурге автомобиль влетел в толпу пешеходов
15:49
Сенсационные подробности конфликта Наргиз и Фадеева
15:20
Двое пострадали: в Башкирии легковушка врезалась в дерево
15:16
"Получил по мордасам": Малежик сделал громкое заявление у гроба Березина
15:08
Сраженная наповал Кабаева: Мне хотелось убивать...
15:00
Началова или Вербер: народ спорит о святости светских львиц
14:53
Инвестиции в развитие: АЭМЗ вдохнет новую жизнь в Балаковский завод
14:51
"Невинная кнопочка!": экс-участница "Дома-2" впервые показала новорожденного малыша
14:24
Окружение Зеленского встало на сторону Путина
14:01
"Я заложница": откровенное интервью звезды "Моей прекрасной няни"
13:57
Сати Казанову ждет пополнение в семье
13:49
На Украине готовятся к уничтожению России
13:41
Кадыров рассекретил свою настоящую фамилию
13:26
Легендарная Изабель Юппер представит в России новый моноспектакль
13:09
Названы основные симптомы появления рака
12:53
Ушедший сын Яковлевой снимался для "угара"
12:24
Роковое совпадение: больная раком Вербер умерла из-за раков на ужине
12:19
Вернувшегося на Украину Порошенко отправляют в тюрьму
12:12
Экс-солистка группы Serebro кардинально сменила имидж
11:58
Красавец-сын раздавал добро Токарева прямо у гроба
11:25
"Немного тупая!": популярную модель "опустили" за феминистскую позицию
11:19
Молодой вдове стало плохо у гроба Токарева
10:47
Дочь Пригожина сильно похудела
10:32
"Все могло сложиться по-другому": Нельсон о проблемах со вторым мужем
10:31
Главные события Москвы
09:53
Зеленский возмутил заявлением после конфуза в Турции
09:45
Экс-супруг Климовой расщедрился на отпуск для всей семьи
09:23
Раскрыт секрет романа Виторгана и Нинидзе
09:15
"Невоспитанное выражение!": сын Галкина накинулся на сестру
09:13
После взрывов в деревне под Ачинском снова вспыхнул пожар
08:24
Скандальная Собчак растаяла в объятиях Тарантино
08:22
Сын рассказал о состоянии сраженного инсультом Алена Делона
06:38
"Проверено на себе": Высоцкая посетовала на неприятные закономерности
04:06
Пышногрудая певица намекнула на свое интересное положение
00:20
"Чувства уже остывают": замужняя Хилькевич сделала неожиданное признание
21:53
"Перекроила лицо": Чехова урезонила недоброжелателей
21:41
"Что скажет Бульдог?!": игривая Асмус раскинулась на кровати в кружевном белье
21:35
Зеленский пообещал окончательно уничтожить Украину
21:25
В Москве в ДТП пострадал мотоциклист
21:14
"Сами виноваты": Водонаева отбрила умоляющую о помощи жертву
21:10
Двое детей: Гогену Солнцеву сообщили радостное известие
20:53
В Подмосковье задержали заснувшего за рулем наркоторговца
20:46
"Были ссоры и расставания": появились подробности отношений Рыбина и Сенчуковой
20:32
"Неплохо сохранился!": Малахов обнажил сексуальный торс
20:22
Тарантино назвал любимого российского режиссера
20:12
"Молодой бойфренд": Канделаки спровоцировала разговоры о разводе
20:02
"Инцест какой-то!": Бледанс выложила постельное фото с с сыном
19:24
"Сработала генетика": народ спорит из-за сына Рудковской и Плющенко
19:16
Скрутили и посадили в машину: задержан экс-президент Киргизии
18:56
Известный режиссер скончался в возрасте 90 лет
18:38
"Работала посудомойкой, теперь приехала": Алибасов вылил ушат грязи на дочь Федосеевой-Шукшиной
18:06
В Архангельске на детей обрушилась кровля здания
17:54
"Наверное, умру": Яковлева сделала неожиданное заявление
17:25
В Удмуртии незаконно срубили десятки деревьев
17:13
"Один в один": Галкин нашел себе новую Пугачеву за рубежом
17:09
Центр Сергея Курехина в Петербурге реконструируют
16:53
В Подмосковье вандалы подожгли детскую площадку
16:37
"Опозорилась": оскорбленная знаменитость не позвала Вайкуле
16:37
В России резко подорожал хлеб
16:31
"Прекрасна и свежа!": Кожевникову "облизали" с ног до головы
16:26
Мать рассказала о состоянии Корчевникова после аварии
15:54
Перекошенная Боня бросилась к врачам после "уколов красоты"
15:49
Пять миллионов за гимн: вскрылись нескромные запросы выскочки Бузовой
15:47
Правдоруб Садальский сделал публичное признание в любви
15:29
В Башкирии пьяный мужчина попытался ограбить бар
15:23
Бывшая жена вытянула из Тарасова миллионы
15:22
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 августа 2019 года
14:47
Объявлено об опасности Крымского моста после массовой гибели
14:47
Народ в ужасе бежит от гроба Токарева
14:32
Джигарханян возбудился от силиконовой груди новой молодой подружки
14:25
Пасынок о смерти Валентина Гафта
14:02
Райское наслаждение: Виктория Романец проводит время на Бали
14:00
Хитрый Лукашенко лебезит перед иностранцами
13:56
Володин проверил готовность аэропорта Гагарин
13:52
В Архангельской области взорвалась воинская часть
13:46
Гурцкая трогательно почтила память Вербер
13:16
Народ распек пополневшую Елену Летучую
13:10
Поддатый Солнцев набросился на известного артиста
12:44
Шелка, меха и перья: похороны Вербер превратят в модный показ
12:28
"Без нее мне очень плохо": Порошина страдает по умершей матери
12:16
"Я плакала и ликовала": Исаева в отсутствие мужа уединилась с Филиппом
12:09
Фадеев выступил после заявления брошенной Наргиз
11:42
Лучше места не нашлось: семья устроила прощание с Токаревым в химической лаборатории
11:40
Кейт Миддлтон и принц Уильям резко изменили планы из-за смертельной опасности
11:36
Жена Джигурды сделала громкое заявление
11:35
В "ЕР" вступились за беременную соотечественницу из Казахстана
11:26
Богомолова перекосило рядом с Собчак
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Инвестиции в развитие: АЭМЗ вдохнет новую жизнь в Балаковский завод
Шелка, меха и перья: похороны Вербер превратят в модный показ
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева
"ЕР" поможет школам подготовиться к учебному году
Толкалина заговорила после мерзких оскорблений
"Никакой сексуальности": Ольгу Серябкину разгромили за новый образ
Общество

В Минкультуры предложили запретить россиянам проносить еду в кинотеатры

прочитано 123 раза

Министерство культуры России предложило запретить гражданам приходить в кинотеатр со своими напитками и едой. Согласно новому документу зрители смогут проносить в зал только продукты, купленные в торговых точках заведения. Соответствующие поправки войдут в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ", сообщает телеканал "360" со ссылкой на РИА Новости.

Представители ведомства отметили, что изменения были разработаны после жалоб владельцев киносетей. По их словам, пронос своей еды на сеанс ведет к существенному снижению доходов кинотеатров, передает РИА ФАН.

Автор: 9 августа 2019, 19:19

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Зеленский пообещал окончательно уничтожить Украину
Скрутили и посадили в машину: задержан экс-президент Киргизии
Все испортил: скандалист Лукашенко жестко подставил Путина
Объявлено о возвращении бежавшего с позором Порошенко

Шоу-бизнес

Рудковская обещала миллион за встречу с жирными потными мужиками
Вербер получила мистический знак перед смертью
"А туфли зачем?": Канделаки "разнесли" за нелепый образ на пляже
Выволокли за дверь: загнанный в угол Алибасов устроил скандал на пресс-конференции

Проишествия

В небе задымился самолет с пассажирами
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа
Мгновенная смерть: забравшийся на поезд зацепер лишился жизни (видео)
Выживший ребенок из лагеря "Холдоми" рассказал леденящие душу подробности о пожаре

Lifestyle

Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Умер актер из фильма "Угрюм-река"
"Терминатор-6": в кого превратился сыгравший молодого Джона Коннора актер
Шоу-бизнес

"Наверное, умру": Яковлева сделала неожиданное заявление

Звезда приняла важное решение
Шоу-бизнес

Скандальная Собчак растаяла в объятиях Тарантино

Эксперт поделился своим мнением
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы Serebro кардинально сменила имидж

Певица изменилась до неузнаваемости
Шоу-бизнес

"Немного тупая!": популярную модель "опустили" за феминистскую позицию

Интересные детали случившегося

Гороскоп

Сати Казанову ждет пополнение в семье
Двое детей: Гогену Солнцеву сообщили радостное известие
"Были ссоры и расставания": появились подробности отношений Рыбина и Сенчуковой
"Давал поводы для ревности": неожиданное заявление о расставании Глюк'oZы c мужем

Фоторепортажи

Богомолова перекосило рядом с Собчак
Лопнул на груди: Дженнифер Лопес осрамилась на концерте в Москве
Богомолов и Собчак показали нежные чувства на публике
Жуткие последствия пожаров в Сибири

Спорт

"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева
Амбициозная Шарапова с треском провалилась
Стихия унесла жизнь знаменитой спортсменки
"Не заслужила золотую медаль": молодая соперница вцепилась в горло Загитовой

Регионы

Опубликовано шокирующее фото Крымского моста после массовой гибели
Сочи атаковали мерзкие летающие твари
Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru