В Минкультуры предложили запретить россиянам проносить еду в кинотеатры

Министерство культуры России предложило запретить гражданам приходить в кинотеатр со своими напитками и едой. Согласно новому документу зрители смогут проносить в зал только продукты, купленные в торговых точках заведения. Соответствующие поправки войдут в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ", сообщает телеканал "360" со ссылкой на РИА Новости.
Представители ведомства отметили, что изменения были разработаны после жалоб владельцев киносетей. По их словам, пронос своей еды на сеанс ведет к существенному снижению доходов кинотеатров, передает РИА ФАН.
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