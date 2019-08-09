В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление

В пятницу, 9 августа, атмосферное давление в Москве понизилось до 733,2 миллиметра ртутного столба. По словам специалистов, такой показатель является рекордом минимального давления за сутки, передает "Вечерняя Москва".
Самое низкое атмосферное давление было зафиксировано в 1941 году. Тогда оно составило 736,1 миллиметра ртутного столба, уточняет агентство "Москва".
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