"ЕР" разберется с навязыванием семьям лишних услуг по ипотеке

"Единая Россия" запускает во всех регионах масштабную кампанию, направленную на выявление фактов навязывания дополнительных услуг семьям с детьми, оформляющим льготную ипотеку под 6% годовых. По словам депутата Госдумы, координатора партпроекта "Крепкая семья" Ольги Окуневой, по результатам проверки будут приняты законодательные меры.



За первый квартал текущего года в России семьям с детьми выдано более 3,7 тысячи кредитов на общую сумму 9,5 миллиарда рублей, заявила парламентарий со ссылкой на данные правительства. Это говорит о том, что возможностями льготной ипотеки пользуются далеко не все семьи.



По словам Ольги Окуневой, в "Единую Россию" поступают сообщения о том, что финансовые организации навязывают дополнительные услуги по страхованию, в результате чего ставка увеличивается с 6 до 7% и более. Такая практика противоречит поручению президента Владимира Путина, подчеркнула законодатель.

"В связи с этим "Единая Россия" проверит данные факты в регионах и с привлечением общественности выработает меры для исправления ситуации на законодательном уровне", – добавила партиец.

Потребность в решении жилищных проблем есть у 45% семей, а это 1,4 миллиарда квадратных метров, пояснила Окунева. В то же время объем выданных кредитов все еще недостаточен, отметила парламентарий.

Итоги проверки "Единая Россия" подведет до 15 сентября. После этого партийцы будут обращаться в прокуратуры на местах. Окунева пообещала, что единороссы отреагируют на ситуацию в каждой семье.

Программа ипотеки с господдержкой для семей с детьми была принята в конце 2017 года. Благодаря ей ипотечный кредит можно получить под 6% годовых. Семьи с двумя детьми могут пользоваться льготой три года, а при появлении третьего ребенка срок увеличивается до пяти лет.

На реализацию этой меры 46 кредитным организациям и Агентству ипотечного жилищного кредитования выделено 600 миллиардов рублей. В прошлом месяце в ходе прямой линии российский лидер поручил следить за ситуацией и реагировать в случае отказа в предоставлении льготной ипотеки.

"Дни.ру" писали, что партийцы помогли вернуть пособия общественным активистам, работающим на безвозмездной основе. Для этого единороссы обратились в Министерство труда и соцзащиты.

Партийный проект "Единой России" "Крепкая семья" направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. При его реализации уделяется особое внимание поддержке молодых семей и семей с детьми. Также партийцы держат на контроле сокращение масштабов сиротства в стране.