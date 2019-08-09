"ЕР" разберется с навязыванием семьям лишних услуг по ипотеке

За первый квартал текущего года в России семьям с детьми выдано
более 3,7 тысячи кредитов на общую сумму 9,5 миллиарда рублей, заявила парламентарий со ссылкой на данные правительства. Это говорит о
том, что возможностями льготной ипотеки пользуются далеко не все семьи.
По словам Ольги Окуневой, в "Единую Россию" поступают сообщения о том, что финансовые организации навязывают дополнительные услуги по страхованию, в результате чего ставка увеличивается с 6 до 7% и более. Такая практика противоречит поручению президента Владимира Путина, подчеркнула законодатель.
"В связи с этим "Единая Россия" проверит данные факты в регионах и с привлечением общественности выработает меры для исправления ситуации на законодательном уровне", – добавила партиец.
Потребность в решении жилищных проблем есть у 45% семей, а это 1,4 миллиарда квадратных метров, пояснила Окунева. В то же время объем выданных кредитов все еще недостаточен, отметила парламентарий.
Итоги проверки "Единая Россия" подведет до 15 сентября. После этого партийцы будут обращаться в прокуратуры на местах. Окунева пообещала, что единороссы отреагируют на ситуацию в каждой семье.
Программа ипотеки с господдержкой для семей с детьми была принята в конце 2017 года. Благодаря ей ипотечный кредит можно получить под 6% годовых. Семьи с двумя детьми могут пользоваться льготой три года, а при появлении третьего ребенка срок увеличивается до пяти лет.
На реализацию этой меры 46 кредитным организациям и Агентству ипотечного жилищного кредитования выделено 600 миллиардов рублей. В прошлом месяце в ходе прямой линии российский лидер поручил следить за ситуацией и реагировать в случае отказа в предоставлении льготной ипотеки.
"Дни.ру" писали, что партийцы помогли вернуть пособия общественным активистам, работающим на безвозмездной основе. Для этого единороссы обратились в Министерство труда и соцзащиты.
Партийный проект "Единой России" "Крепкая семья" направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. При его реализации уделяется особое внимание поддержке молодых семей и семей с детьми. Также партийцы держат на контроле сокращение масштабов сиротства в стране.
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