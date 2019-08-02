Турчак предложил меры по борьбе с лесными пожарами

Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак выступил с инициативами по борьбе с лесными пожарами. Помимо прочего, парламентарий предложил создать систему космического мониторинга за лесами и восполнить дефицит лесников.



Подходы к борьбе с лесными пожарами необходимо менять, уверен законодатель. По его словам, очевидно, что регионы не справляются с проблемой. "Значит, необходимо усилить роль федерального центра в системе мониторинга и тушения пожаров", – цитирует Турчака РБК. При этом он подчеркнул, что изменения не должны привести к вливанию денежных средств в недостаточно эффективную систему управления.



Вице-спикер Совета Федерации предложил создать единую систему наблюдения за лесами, которая будет включать видео и космический мониторинг. Это необходимо для своевременного обнаружения возгорания.

На каждого лесника в нашей стране приходится около 80 тысяч гектаров, поэтому эффективно управлять лесным комплексом в настоящее время невозможно, констатировал секретарь генсовета "ЕР". Цифровые технологии позволят обнаружить пожары быстрее, уверен парламентарий.

Также он предложил возобновить дискуссию о распределении полномочий между Министерством природных ресурсов и субъектами Федерации. Турчак напомнил, что сейчас обязанности по тушению лесных пожаров полностью возложены на плечи регионов, но средств для эффективного выполнения задачи у них явно недостаточно. При этом федеральный центр выполняет по большей части контролирующие функции, пояснил секретарь генсовета "ЕР".

Кроме того, уверен Турчак, нужно перейти на цифровую модель учета лесного хозяйства. Он предложил Минприроды собирать и обрабатывать информацию о мероприятиях в лесохозяйственном комплексе, об экспорте леса, выделении квот на рыбную ловлю и прочем. Все это должно учитываться в единой системе, и за это должна отвечать федеральная власть, подчеркнул парламентарий.

"Мы понимаем, что раз отдельные представители региональных властей бывают причастны к незаконной охоте, то они могут быть заинтересованы и в незаконной вырубке леса", – сказал Турчак.

Эффективная борьба с лесными пожарами невозможна без усиления работы правоохранителей по борьбе с "черными лесорубами", уверен Турчак. Деятельность преступников нередко становится причиной возгораний, граждане же боятся сообщать о злоумышленниках, отметил парламентарий.

По его словам, депутаты-единороссы на всех уровнях власти будут уделять повышенное внимание борьбе с "черными лесорубами", принимать во внимание любые сигналы от местных жителей и разбираться в ситуации.

"Власть будет давить "черных лесорубов", – подчеркнул Турчак.

Также он предложил сократить дефицит лесников, численность которых в последние годы уменьшилась в сотни раз. Вице-спикер Совета Федерации призвал Минприроды заняться этим вопросом.

В деле борьбы с лесными пожарами нужно также повышать качество прогнозирования возгораний. Для этого следует анализировать не только погодные условия, но и опасность участков различных категорий. Турчак посетовал, что сегодня эта работа ведется недостаточно эффективно. Необходимо выяснить, есть ли у метеослужб на местах инфраструктура для точной оценки ситуации, отметил секретарь генсовета "ЕР".

Наконец, в каждом регионе Турчак предложил разработать меры оперативного реагирования на возгорания. Особенно актуально это для мест, где идет массовая вырубка леса. Каждый местный житель должен иметь возможность оперативно получать респиратор, не дожидаясь, пока возникнет критическая ситуация, заключил единоросс.

Данные предложения необходимо закрепить законодательно, подчеркнул Турчак.

"В ближайшее время фракции "Единой России" в Госдуме необходимо обсудить их и заняться совершенствованием законодательства. Все инициативы партия будет претворять в жизнь вместе с правительством", – заключил единоросс.

Напомним, из-за масштабных лесных пожаров на всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также в отдельных районах Бурятии и Якутии введен режим чрезвычайной ситуации. В зоне задымления находятся более 800 населенных пунктов. В тушении пожаров участвуют почти три тысячи человек, 390 единиц техники и 28 воздушных судов.