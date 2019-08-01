Москвичка подала в суд на писателя из-за депрессии после чтения его книги

Москвичка прочитала книгу Андрианова "Белая ворона" и заявила, что после этого впала в глубокую депрессию. Девушка подала на автора в суд.

Анастасия Середа утверждает, что теперь ей приходится пить антидепрессанты. Она намерена получить компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей, а также запретить книгу к продаже. Сам автор романа о душевных переживаниях Александр Андрианов рассказал, что девушка уже писала ему в соцсетях. Он подумал, что это какая-то сумасшедшая, и не стал отвечать. Писатель говорит, что даже не знает, как реагировать на заявления Анастасии. Единственное, в чем он почти уверен, – ему придется нанять адвоката, пишет Telegram-канал Life Shot.