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Общество

В Госдуме обсудят защиту лесов от пожаров

Фото: www.globallookpress.com
В ближайшее время депутаты профильных фракций нижней палаты обсудят меры по защите лесов от пожаров. С таким заявлением выступил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.    
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"Несмотря на отпуск, депутаты профильных комитетов продолжат работу так же, как работают руководители фракций, обратившиеся к председателю правительства РФ с предложением принять срочные меры по ликвидации лесных пожаров", – отметил парламентарий. 

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По его словам, осенняя сессия Госдумы начнется с анализа текущей ситуации. О мониторинге Думой нормативно-правовой базы в сфере противопожарной безопасности ранее заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Законодатели внесут свои предложения по доработке нормативной базы.  

Фото: www.globallookpress.com

С января этого года начал действовать закон, который касается защиты лесных насаждений. Помимо прочего он разрешает увеличивать просеки вырубки до 100 метров, чтобы предотвратить распространение пожара. Но на Охотном Ряду полагают, что эта норма во многих регионах не работает. 

По словам Андрея Исаева, лесозаготовщика часто заинтересованы в том, чтобы вырубить самые дорогие деревья в середине леса, больше они ни в чем не заинтересованы. В этом им потворствуют местные власти, выдающие такие порубочные билеты, добавил парламентарий. 

Возможно, необходимо обязать законодательно предоставлять порубочные билеты с учетом создания необходимых просек, отметил депутат. Это важно не только для леса, но и для защиты здоровья людей, подчеркнул Исаев.  

Напомним, режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных лесных пожаров введен на всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также в отдельных районах Бурятии и Якутии, в зоне задымления находятся более 800 населенных пунктов. В тушении пожаров участвуют почти три тысячи человек, 390 единиц техники и 28 воздушных судов. 

Автор: 1 августа 2019, 18:28

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