Выставка в Баку открыла миру уникальные шедевры из разрушенного в Ереване дворца
На выставке представлены образцы древнего азербайджанского
искусства, коллекция предметов из дворца Эриванского хана и архив фотографий
одного из основоположников русской фотографии Дмитрия Ермакова. В частности,
здесь можно увидеть уникальные полотна из Сардарского дворца, который был окончательно
разрушен в начале XX века, изображения героев восточных эпосов, эриванских
правителей и каджарского шаха. Они были написаны Мирзой Гадимом Иревани,
уникальным азербайджанским мастером орнаментов и портретов.
На выставке также можно увидеть фотоснимки Ермакова, на которых во всех деталях представлен процесс уничтожения Эриванской крепости: самого Сардарского дворца и других зданий, в том числе мечетей и караван-сараев, находившихся некогда в центре города Еревана.
Все эти объекты имеют чрезвычайное значение для азербайджанской культуры, так как многие исторические памятники, находящиеся на территории современной Армении, исчезли с лица земли. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявлял, что нынешняя Армения находится на землях азербайджанского Эриванского ханства.
По словам старшего научного сотрудника Института права и прав человека Национальной академии наук Азербайджана Ризвана Гусейнова, средневековый центр столицы Армении в настоящее время полностью разрушен, как и архитектурный слой азербайджанского зодчества. Были уничтожены стены Сардарского дворца, кладбища, мечети, позже изменены названия кварталов. Теперь на их месте построены гостиницы и завод по производству коньяка, а также административные здания эпохи СССР.
Власти Армении пытаются восстановить здания XIX-XX веков, хотя история Еревана уходит вглубь веков и начинается раньше Рима, этот город претендует на звание древнейшего в мире, рассказывает Гусейнов. "Азербайджан готов предоставить Армении старые чертежи для восстановления истинного облика центра Еревана, если конечно у армянской стороны возникнет такое желание", – приводит издание Media.az слова Фуада Ахундова - завсектором администрации президента Азербайджана Фуада Ахундова.
Однако, как полагает Гусейнов, власти Армении пытаются доказать, что Эриванская крепость не относилась к архитектурному наследию Азербайджана.
Гусейнов отмечает, что во времена царской Руси появилась традиция называть азербайджанские империи "персидскими", хотя Каджарская империя была создана азербайджанцами, и следовательно все постройки тех времен являются историческим наследием Азербайджана.
Уничтожение центра Еревана началось в 1950-60 годы. Это подтверждает российский архитектор Андрей Иванов, который посвятил проблеме серию статей в армянских СМИ.
После уничтожения Эриванской крепости была создана легенда об урартской крепости под названием Эребуни, рассказывает Гусейнов.
"Все началось с того, что в 1950 годах советские археологи в Тейшебаини, на некотором расстоянии от Еревана нашли остатки урартской крепости, где была обнаружена табличка с клинописью, где были прочитаны буквы "РБН". Это "РБН" незамедлительно были преподнесены армянской стороной, как слово "Эребуни" – Ереван. Так, найденная клинопись с "РБН" и была притянута за уши к истории Еревана", - пояснил эксперт.
По его словам, эта версия была подвергнута жесткой критике со
стороны ученых по всему миру.
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