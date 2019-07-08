Выставка в Баку открыла миру уникальные шедевры из разрушенного в Ереване дворца

С 27 мая по 6 октября в культурном центре Гейдара Алиева в Баку проходит выставка "Шедевры истории". Эта масштабная экспозиция имеет огромную историческую и культурную ценность для Азербайджана и всего культурного мира, так как позволяет перенестись в эпоху Эриванского ханства, со времен которого сохранилось крайне мало культурных объектов. На месте архитектурных шедевров той эпохи на территории Армении теперь стоят гостиницы и коньячный завод.



На выставке представлены образцы древнего азербайджанского искусства, коллекция предметов из дворца Эриванского хана и архив фотографий одного из основоположников русской фотографии Дмитрия Ермакова. В частности, здесь можно увидеть уникальные полотна из Сардарского дворца, который был окончательно разрушен в начале XX века, изображения героев восточных эпосов, эриванских правителей и каджарского шаха. Они были написаны Мирзой Гадимом Иревани, уникальным азербайджанским мастером орнаментов и портретов.



На выставке также можно увидеть фотоснимки Ермакова, на которых во всех деталях представлен процесс уничтожения Эриванской крепости: самого Сардарского дворца и других зданий, в том числе мечетей и караван-сараев, находившихся некогда в центре города Еревана.

Все эти объекты имеют чрезвычайное значение для азербайджанской культуры, так как многие исторические памятники, находящиеся на территории современной Армении, исчезли с лица земли. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявлял, что нынешняя Армения находится на землях азербайджанского Эриванского ханства.





По словам старшего научного сотрудника Института права и прав человека Национальной академии наук Азербайджана Ризвана Гусейнова, средневековый центр столицы Армении в настоящее время полностью разрушен, как и архитектурный слой азербайджанского зодчества. Были уничтожены стены Сардарского дворца, кладбища, мечети, позже изменены названия кварталов. Теперь на их месте построены гостиницы и завод по производству коньяка, а также административные здания эпохи СССР.

Власти Армении пытаются восстановить здания XIX-XX веков, хотя история Еревана уходит вглубь веков и начинается раньше Рима, этот город претендует на звание древнейшего в мире, рассказывает Гусейнов. "Азербайджан готов предоставить Армении старые чертежи для восстановления истинного облика центра Еревана, если конечно у армянской стороны возникнет такое желание", – приводит издание Media.az слова Фуада Ахундова - завсектором администрации президента Азербайджана Фуада Ахундова.

Однако, как полагает Гусейнов, власти Армении пытаются доказать, что Эриванская крепость не относилась к архитектурному наследию Азербайджана.

Гусейнов отмечает, что во времена царской Руси появилась традиция называть азербайджанские империи "персидскими", хотя Каджарская империя была создана азербайджанцами, и следовательно все постройки тех времен являются историческим наследием Азербайджана.

Уничтожение центра Еревана началось в 1950-60 годы. Это подтверждает российский архитектор Андрей Иванов, который посвятил проблеме серию статей в армянских СМИ.

После уничтожения Эриванской крепости была создана легенда об урартской крепости под названием Эребуни, рассказывает Гусейнов.

"Все началось с того, что в 1950 годах советские археологи в Тейшебаини, на некотором расстоянии от Еревана нашли остатки урартской крепости, где была обнаружена табличка с клинописью, где были прочитаны буквы "РБН". Это "РБН" незамедлительно были преподнесены армянской стороной, как слово "Эребуни" – Ереван. Так, найденная клинопись с "РБН" и была притянута за уши к истории Еревана", - пояснил эксперт.

По его словам, эта версия была подвергнута жесткой критике со стороны ученых по всему миру.

