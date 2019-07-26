Ведущего Соловьева проверят на хулиганство

Свердловское управление МВД начало проверку по факту высказывания ведущего Владимира Соловьева о том, что Екатеринбург – город бесов. Журналиста могут привлечь по статье 20.1 КоАП России ("Мелкое хулиганство").
Жалобу в прокуратуру подал уральский адвокат Андрей Бельянский. Надзорное ведомство провело проверку и передало материалы в региональное ГУ МВД. В случае установления вины ведущего запись с его выступлением будет удалена из СМИ, а Соловьеву, скорее всего, придется заплатить штраф.
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