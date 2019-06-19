Правозащитники призвали выдавать заключенным в России тапочки

Представители Совета по правам человека при президента РФ (СПЧ) предложили силовикам выдавать заключенным тапочки, если они содержаться в камере более чем три часа. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на члена СПЧ Андрея Бабушкина.
Он также отметил, что камеры в изоляторах желательно перекрасить в менее агрессивный цвет. К примеру, в УВД Северо-Восточного административного округа Москвы уже практикуют подобные нововведения. отметил Бабушкин.
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