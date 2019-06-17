Неожиданная смерть выбила Дмитрия Губерниева из колеи
Комментатор выставил фотографию светловолосого юноши. Им оказался 17-летний Артемий Хасанкаев, которого накануне нашли мертвым.
"Талантливый биатлонист! Умер на сборе в Крыму! Соболезную родным и близким!" – подписал снимок Дмитрий Губерниев.
К нему присоединился олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев. "Господи, совсем же молодой! Соболезную родным и близким", – расстроился спортсмен.
Не остались в стороне и подписчики. "Очень жаль. Мальчик совсем. Бедные родители. До слез..." – посочувствовала одна из фанаток.
"Очень страшно, когда уходят молодые", – отметила другая.
Артемия Хасанкаева обнаружили мертвым утром 16 июня в одной из расщелин. Как сообщает Life, по данному факту проводится расследование.
Напомним, что ЧП случилось в районе поселка Рыбачье городского округа Алушта. Рано утром 15 июня группа спортсменов из Мурманска отправилась на пробежку. Хасанкаев на базу не вернулся.
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