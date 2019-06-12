Дмитрий Медведев подвергся атаке хакеров
Необычные сообщения от имени премьер-министра нашей страны были размещены в ответ на пост посла республики Ирак в России Хайдара Мансур Хади. Записи были сделаны на английском языке.
Некоторое время спустя в пресс-службе кабмина сообщили, что аккаунт Медведева подвергся атаке из вне. "Действительно, зафиксирован взлом страницы", – сообщила пресс-служба.
Как отмечается, контроль над аккаунтом уже восстановлен, а все записи удалены. Виновных пока не обнаружили.
Напомним, недавно премьер-министр России Дмитрий Медведев выступал на Международной конференции труда. На этом мероприятии он сделал весьма необычное заявление. Как писали ранее Дни.ру, в скором времени люди смогут рассчитывать на четырехдневную рабочую неделю на постоянной основе.
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