Дело Ивана Голунова Бари Алибасов при смерти Игры Форум Новости "Дома-2"

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Общество

Дмитрий Медведев подвергся атаке хакеров

Пользователи социальной сети заметили странные изменения на аккаунте Дмитрия Медведева. Оказалось, это дело рук профессиональных хакеров.
прочитано 335 раз

Необычные сообщения от имени премьер-министра нашей страны были размещены в ответ на пост посла республики Ирак в России Хайдара Мансур Хади. Записи были сделаны на английском языке.

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Некоторое время спустя в пресс-службе кабмина сообщили, что аккаунт Медведева подвергся атаке из вне. "Действительно, зафиксирован взлом страницы", – сообщила пресс-служба.

Как отмечается, контроль над аккаунтом уже восстановлен, а все записи удалены. Виновных пока не обнаружили.

Напомним, недавно премьер-министр России Дмитрий Медведев выступал на Международной конференции труда. На этом мероприятии он сделал весьма необычное заявление. Как писали ранее Дни.ру, в скором времени люди смогут рассчитывать на четырехдневную рабочую неделю на постоянной основе.

Автор: Екатерина Плискина12 июня 2019, 17:56
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