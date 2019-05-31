Дмитрий Медведев принял неожиданный подарок
Президент Туркмении торжественно вручил Медведеву щенка пятнистого алабая.
Премьер-министр заулыбался и ласково потрепал собаку. После этого туркменский лидер передал российскому политику родословную щенка. "Вот написано: отец – Гарабаш, мать – Аладжа", – прочитал довольный Медведев в документах.
В ответ глава правительства России подарил Бердымухамедову книгу "Архитектурные памятники Туркмении". Она была издана в 1939 году.
И вам алабай: Бердымухамедов подарил Медведеву такого же щенка, как дарил Путину pic.twitter.com/ZrXsVLlRyB— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 31 мая 2019 г.
Напомним, в октябре 2017 года президент Туркмении преподнес щенка алабая главе России Владимиру Путину. Это был его подарок к 65-летию российского лидера.
Путин явно обрадовался. Глава государства взял пушистого щенка на руки, погладил и поцеловал в лоб, как писали ранее "Дни.ру".
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