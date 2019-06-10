Эксперты не нашли в России достойного кваса

"Росконтроль" проверил семь марок пастеризованного кваса и не смог признать ни один образец достойным. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на результаты исследования.
В большинстве образцов обнаружена опасная добавка – диоксид серы (Е220), отмечает НСН. Этот компонент необходимо указывать в составе на упаковке, поскольку у многих потребителей отмечается его непереносимость. Российские производители кваса проигнорировали это требование. В проверке участвовали напитки брендов "Очаковский", "Русский дар", "Лидский", "Никола" и другие, передает "360".
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