Известный диджей хотел спасти подругу и погиб

Австралийский артист Адам Нит, выступавший под псевдонимом Адам Скай, погиб 4 мая по нелепой случайности, когда попытался помочь подруге, упавшей с террасы. Музыкант бросился спасать девушку и случайно врезался в стеклянную дверь. Он получил множество порезов и скончался от потери крови.
Напомним, что Адам Нит был одним из самых востребованных диджеев Азии. Он владел собственной музыкальной студией. На страницу артиста в Instagram подписались более 30 тысяч пользователей, передает Life.ru.
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