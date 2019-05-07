В московских аэропортах задержали десятки рейсов

Утром во вторник, 7 мая, в аэропортах Москвы были задержаны или отменены более 20 авиарейсов. Об этом сообщил интернет-сервис "Яндекс. Расписание".

Согласно данным, указанным на сайте, по состоянию на 08:00 мск во Внуково были задержаны три рейса, а в Домодедово перенесли пять рейсов и отменили восемь. В Шереметьево задержали 12 рейсов, передает РИА ФАН.

Ранее компания "Аэрофлот" сообщила об отмене всех авиарейсов на Бали и в Шри-Ланку после 11 мая. Туристам, которые уже приобрели билеты, вернут деньги. Путешественникам, отдыхающим на этих островах, доплатят за пересадку на рейс другой авиакомпании, уточняет "Царьград".