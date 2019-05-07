"Русская рулетка": пассажиров SSJ 100 лишили шанса на спасение в Шереметьево

Пассажиров SSJ 100 лишили шанса на спасение в Шереметьево. Сегодня действует ряд факторов, которые делают любой перелет похожим на "русскую рулетку". К примеру, существующий норматив по спасению людей – 90 секунд. На практике за это время пассажиры и члены экипажа не успеют покинуть борт.

Трагедия в Шереметьево еще раз показала, что действующие нормативы на практике выдержать невозможно. Особенно – в условиях паники. Выход из этой ситуации – использование в самолетах материалов, которые не будут загораться по крайней мере в течение 5 минут – даже под действием открытого огня. Этого времени достаточно для эвакуации людей в любых обстоятельствах – на взлетно-посадочную полосу, на целину, на воду, уверен юрист и специалист по пожарной безопасности гражданских объектов Александр Хаминский.

"К сожалению, ни один самолет в мире не отвечает требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к стационарным наземным объектам. Например, в оборудовании и интерьере воздушных судов используются горючие материалы", – рассказал эксперт "Дням.Ру".

Вдобавок, как напомнил Хаминский, в случае с SSJ 100 посадка осуществлялась с неопорожненным центральным топливным баком, который расположен в середине нижней части фюзеляжа. И, судя по фото и видео, именно пожар, возникший в центральном баке, отрезал пути эвакуации для пассажиров хвостовой части самолета.

Еще одна проблема – ширина проходов между рядами кресел. Они вмещают не более трети пассажиров. Остальные, согнувшись в три погибели, находятся около своих кресел. Экстренная эвакуация в такой ситуации невозможна.

Блокируют движение пассажиров и выпавшие с багажных полок вещи – фиксаторы во время жесткой посадки раскрылись. Как известно по рассказам выживших в катастрофе SSJ 100 в Шереметьево, багаж в проходах мешал эвакуации. Кроме того, кресла экипажа находятся довольно далеко от люков – и стюардам требуется больше времени, чтобы придти на помощь.

Подводя итоги трагедии в Шереметьево, эксперт подчеркнул, что всего этого можно избежать, повысив безопасность полетов. Для этого надо, во-первых, усилить требования к степени сопротивления материалов салона горению и тлению. Во-вторых, ввести дополнительный контроль наличия топлива в центральном баке – в том числе со стороны наземных служб. Третье –установка на каждый борт резервной энергонезависимой системы связи. Четвертое –размещение кресел стюардов и стюардесс непосредственно около эвакуационных люков. И пятое, самое простое –замена запорных устройств дверец багажных полок.