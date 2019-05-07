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Общество

"Русская рулетка": пассажиров SSJ 100 лишили шанса на спасение в Шереметьево

Фото: www.globallookpress.com
Пассажиров SSJ 100 лишили шанса на спасение в Шереметьево. Сегодня действует ряд факторов, которые делают любой перелет похожим на "русскую рулетку". К примеру, существующий норматив по спасению людей – 90 секунд. На практике за это время пассажиры и члены экипажа не успеют покинуть борт. 
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Трагедия в Шереметьево еще раз показала, что действующие нормативы на практике выдержать невозможно. Особенно – в условиях паники. Выход из этой ситуации – использование в самолетах материалов, которые не будут загораться по крайней мере в течение 5 минут – даже под действием открытого огня. Этого времени достаточно для эвакуации людей в любых обстоятельствах – на взлетно-посадочную полосу, на целину, на воду, уверен юрист и специалист по пожарной безопасности гражданских объектов Александр Хаминский.

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"К сожалению, ни один самолет в мире не отвечает требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к стационарным наземным объектам. Например, в оборудовании и интерьере воздушных судов используются горючие материалы", – рассказал эксперт "Дням.Ру".

Вдобавок, как напомнил Хаминский, в случае с SSJ 100 посадка осуществлялась с неопорожненным центральным топливным баком, который расположен в середине нижней части фюзеляжа. И, судя по фото и видео, именно пожар, возникший в центральном баке, отрезал пути эвакуации для пассажиров хвостовой  части самолета.

Еще одна проблема – ширина проходов между рядами кресел. Они вмещают не более трети пассажиров. Остальные, согнувшись в три погибели, находятся около своих кресел. Экстренная эвакуация в такой ситуации невозможна.

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Публикация от Снежана Волгина ❄ (@volgina_snezhana)

Блокируют движение пассажиров и выпавшие с багажных полок вещи – фиксаторы во время жесткой посадки раскрылись. Как известно по рассказам выживших в катастрофе SSJ 100 в Шереметьево, багаж в проходах мешал эвакуации. Кроме того, кресла экипажа находятся довольно далеко от люков – и стюардам требуется больше времени, чтобы придти на помощь.

Подводя итоги трагедии в Шереметьево, эксперт подчеркнул, что всего этого можно избежать, повысив безопасность полетов. Для этого надо, во-первых, усилить требования к степени сопротивления материалов салона горению и тлению. Во-вторых, ввести дополнительный контроль наличия топлива в центральном баке – в том числе со стороны наземных служб. Третье –установка на каждый борт резервной энергонезависимой системы связи. Четвертое –размещение кресел стюардов и стюардесс непосредственно около эвакуационных люков. И пятое, самое простое –замена запорных устройств дверец багажных полок.

Автор: Андрей Евлампиев7 мая 2019, 06:37
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жуткие кадры: катастрофа в аэропорту Шереметьево с рейсом Москва – Мурманск

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Голос Либеральной Мысли
Ответить
Смотри что ОНИ нам придумали!
ИСПАНИЯ - КИТАЙ ЗАЧИПИРУЮТ ДО СМЕРТИ КАК ИГОРЯ МАЛОШЕНКО!!!
Хорошо, что Божена Рынска еще НЕ ПОВЕСИЛАСЬ - НО ОНА УЖЕ НА ГРАНИ ПОВЕШЕНЬЯ!
СПАСАЙТЕ ДЕВКУ ОТ УДАВКИ!!!
#электронное #РАБСТВО - реально. ПРОСНИСЬ НЕО! #концлагерь
у Озeра
v=4N6OVgQvsWI

П.С.
То что Божена еще ЖИВАЯ, это Чудо Божие!!
Аллилуйя
ja
Ответить
Гость
И ещё жестко определить понятие ручной клади - это далеко ни баулы и чемоданы, а сумки или барсетка для документов и планшета!!!! На этом ВСЕ!!!! Кто прет все эти баулы пусть платит за багаж, за перевес, да хоть за что угодно!!!! Жизни людей дороже, а смерть людей на совести тех кто пер с собой чемоданы!!! Пусть теперь всю жизнь живут с этим грузом
Wibegali s chemodanami, a ludi i deti goreli szadi.
Гость
Ответить
Может пора менять законы, СНИПы вместе с инструкциями? Хватит экспериментов на людях? Обязать пожарные службы стоять у той посадочной полосы куда садится проблемный самолет. Неважно что у него! Каждый самолет, который почему-то решил вернутся. Неужели это так дорого и проблемно для аэропорта? Я не хочу, чтобы моя жизнь зависела от пилотов, которые сажают самолеты с полными баками горючего и с козлом в припрыжку на угад! Это не шутки, а жизни !!!! Ведь на видео видно, что первый удар о полосу и самолет НЕ загорелся, посади его с первой попытки - все бы были живы....
Пилоты сообщили, что они возвращаются и им диспетчер выделила полосу. Если самолет возвращается ( и его пилоты не в состоянии оценить ситуацию и сообщить, что у них проблема, может паника, страх и они сами не понимают как они сядут) то пожарные машины должны быть уже на готове на всякий случай! Не случится жесткой посадки и пожара- слава Богу, а если случится то пожарники будут на готове.
Ну и материалы не горящие хотя бы 5 минут - неужели ничего такого нет в 21 веке?
ja
Ответить
Гость
И ещё жестко определить понятие ручной клади - это далеко ни баулы и чемоданы, а сумки или барсетка для документов и планшета!!!! На этом ВСЕ!!!! Кто прет все эти баулы пусть платит за багаж, за перевес, да хоть за что угодно!!!! Жизни людей дороже, а смерть людей на совести тех кто пер с собой чемоданы!!! Пусть теперь всю жизнь живут с этим грузом
wi molodez. podnjali bolnuju temu. Detej hotja bi peredali wpered kak nibud. deti sgoreli ze. Gore to kakoe.
Гость
Ответить
И ещё жестко определить понятие ручной клади - это далеко ни баулы и чемоданы, а сумки или барсетка для документов и планшета!!!! На этом ВСЕ!!!! Кто прет все эти баулы пусть платит за багаж, за перевес, да хоть за что угодно!!!! Жизни людей дороже, а смерть людей на совести тех кто пер с собой чемоданы!!! Пусть теперь всю жизнь живут с этим грузом
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ЧТОБ ТЫ ПРОВАЛИЛАСЬ МОСКВА ПРОДАЖНАЯ ВМЕСТЕ С КРЕМЛЕМ И БАШЕНКАМИ!+!+!
Не Аминь
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Некто Русский
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П.С.
ЧЁРТ ТЫ ЛЫСЫЙ А НЕ ПОП АЛТАЙСКИЙ
ПЕРВЫЕ ПРИМИТЕ НАЧЕРТАНИЕ 666
Молодец Некто Русский
БЕЙ ПОПОВ - СПАСАЙ РУСЬ !+!+!
ПРИДУТ СКОРО КИТАЙСКИЕ ТАНКИ ВЕСЬ БАРНАУЛ И БИЙСК В ТРУХУ!!!
АМИНЬ

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50 000 000 КИТАЙЦЕВ БЕЗ БАБ!
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